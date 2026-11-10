TIM, ricavi ed EBITDA After Lease in crescita nei 9 mesi. Confermata la guidance

Labriola: ritrovata solidità industriale e finanziaria

(Teleborsa) - TIM ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con ricavi di gruppo pari a 10,4 miliardi di euro, in crescita organica del 2,8%. L'EBITDA After Lease sale del 2,3% a 2,8 miliardi. Nel terzo trimestre l'accelerazione è più marcata: i ricavi raggiungono 3,6 miliardi e l'EBITDA After Lease supera 1 miliardo, entrambi in crescita organica del 4,3%.



Sul perimetro domestico pesa la prevista riduzione delle attività con gli operatori mobili virtuali (MVNO), legata al cambio dei grandi clienti wholesale. I ricavi domestici salgono dell'1,4% a 7 miliardi, mentre l'EBITDA After Lease scende dell'1,2% a 1,5 miliardi, pur tornando a crescere nel terzo trimestre (+1,1%). Escludendo l'effetto MVNO, nei nove mesi i ricavi di gruppo sarebbero cresciuti del 3,7% e l'EBITDA After Lease del 6%.



Per divisione, TIM Consumer registra ricavi per 4,4 miliardi (-1,5%), ma nel terzo trimestre torna a crescere (+0,9%) grazie al contributo dei prodotti. TIM Enterprise sale del 6,8% a 2,5 miliardi, trainata dal cloud (+20%) e dal Polo Strategico Nazionale (+50%). Il portafoglio ordini dovrebbe superare i 4,5 miliardi nel 2026. TIM Brasil cresce del 5,8% a 3,5 miliardi di ricavi, con un EBITDA After Lease di 1,4 miliardi (+6,2%).



Gli investimenti ammontano a 1,3 miliardi, pari al 12,4% dei ricavi. L'EBITDA reported è stabile a 3,1 miliardi e include oneri non ricorrenti per 0,3 miliardi. Il risultato netto attribuibile al gruppo è negativo per 205 milioni, contro -109 milioni un anno prima.



L'Equity Free Cash Flow After Lease è positivo per 0,8 miliardi, contro -0,1 miliardi nei primi nove mesi del 2025. Il dato include l'incasso del rimborso del canone di concessione 1998. L'indebitamento finanziario netto rettificato After Lease si attesta a 7,2 miliardi, in calo di 0,1 miliardi rispetto a giugno ma in aumento di 0,4 miliardi rispetto a fine 2025. L'aumento riflette anche il pagamento di 0,7 miliardi per il premio sulla conversione delle azioni di risparmio. La leva è pari a 1,89 volte. TIM è tornata investment grade sia per Moody's (Baa3, outlook positivo) sia per S&P (BBB-).



Si tratta dei primi conti dopo la conclusione dell'OPAS di Poste Italiane , che detiene ora circa l'87% del capitale. Dal 30 settembre TIM è soggetta a direzione e coordinamento di Poste.



"Continuiamo a realizzare il piano e confermiamo gli obiettivi per il 2026 - ha commentato l'amministratore delegato Pietro Labriola - I risultati dei primi nove mesi dimostrano che TIM ha ritrovato solidità industriale e finanziaria, con ricavi ed EBITDA After Lease in crescita, una generazione di cassa positiva e un profilo di credito rafforzato". "Il ritorno all’investment grade è un traguardo importante: riflette il nuovo assetto azionario e il lavoro svolto da TIM in questi anni - ha aggiunto - Abbiamo rafforzato il bilancio, trasformato la struttura industriale, ridotto la leva finanziaria e riconquistato credibilità sul mercato".



TIM conferma gli obiettivi finanziari 2026 e si attende un rafforzamento della generazione di cassa nel quarto trimestre.

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