TIM Brasil, ricavi +5,3% ed Ebitda normalizzato +6,7% nel terzo trimestre

(Teleborsa) - TIM Brasil ha archiviato il terzo trimestre con ricavi pari di 7,07 miliardi di real brasiliani, aumentati del 5,3% rispetto ai 6,71 miliardi dell'anno precedente, dinamica che riflette principalmente l'andamento dei ricavi da servizi e l'aumento dei ricavi da prodotti.



L'Ebitda normalizzato si è attestato a 3,7 miliardi, in progresso del 6,7%, mantenendo pertanto una crescita costante, supportata dall'espansione dei ricavi da servizi, dalla disciplina nella gestione dei costi e dalle sinergie derivanti dal consolidamento di V8 e I-Systems.



L'utile netto normalizzato si è fissato a 1,11 miliardi, in calo del 7,8%.



Nei nove mesi, il fatturato è stato pari a 20,84 miliardi, in crescita del 5,8%, l'Ebitda normalizzato a 10,57 miliardi (+6,8%), e l'utile netto normalizzato a 2,97 miliardi (-0,8%). Il calo dell'utile netto normalizzato riflette: (i) maggiori imposte sul reddito, derivanti dalla minore dichiarazione di interessi sul capitale; (ii) il peggioramento del risultato finanziario; e (iii) l'aumento della voce ammortamenti, come effetto del consolidamento di I-Systems.







(Foto: © gonewiththewind/123RF)

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