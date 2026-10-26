Cigierre prevede di chiudere il 2026 con fatturato a 551 milioni di euro (+5,5%)

(Teleborsa) - Compagnia Generale Ristorazione (Cigierre), gruppo leader in Italia nello sviluppo e nella gestione di ristoranti di casual dining, ha chiuso il primo semestre 2026 con un fatturato dei ristoranti a gestione diretta pari a 180 milioni di euro, in crescita del 6% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre il giro d'affari complessivo della rete, tra locali diretti e in franchising, si è attestato a 264 milioni di euro (+5,6%), con una crescita sia in valore, sia in termini di coperti nei principali format del Gruppo. Sul fronte della redditività, l'EBITDA del primo semestre 2026 ha raggiunto 39 milioni di euro (+25,8% vs primo semestre 2025).



L'andamento positivo delle vendite, l'aumento del perimetro della rete e il progressivo sviluppo dei diversi format del Gruppo, dallo storico Old Wild West, ai più recenti Pizzikotto e Smashie, sono i fattori che permettono di prevedere una chiusura del 2026 in positivo, con un fatturato di rete che stima a 551 milioni di euro, in aumento del 5,5% rispetto al 2025.



"I numeri del primo semestre confermano la solidità del nostro percorso e ci permettono di ribadire le previsioni per il 2026, con un fatturato atteso di 551 milioni di euro - ha commentato Stefania Criveller, Corporate General Manager di Cigierre - Ma un gruppo come il nostro non cresce solo nei bilanci: cresce nei format che sappiamo costruire e, soprattutto, nelle persone che li portano avanti ogni giorno. È questo l'equilibrio che ci interessa custodire: investire in innovazione tecnologica e di prodotto senza mai smettere di ascoltare chi sceglie le nostre insegne, perché è lì, nel rapporto con la clientela, che si gioca davvero la qualità. Cigierre non si è mai fermata, e non ha intenzione di farlo ora: i prossimi mesi diranno fino a dove questa evoluzione ci porterà".



Nel primo semestre 2026 Cigierre ha proseguito il percorso di espansione della propria rete, che conta complessivamente 342 ristoranti, di cui 215 a gestione diretta e 127 in franchising. A sostenere questo sviluppo è anche il piano di investimenti da 30 milioni di euro varato per il 2026, destinato principalmente all'apertura di nuovi locali e al restyling dei ristoranti esistenti. Nel primo semestre 2026 sono già stati investiti 14 milioni di euro. Il piano prevede complessivamente 37 nuove aperture nel corso dell'anno, di cui 28 nel secondo semestre (16 a gestione diretta e 12 in franchising). Nel primo semestre i dipendenti complessivi sono aumentati del 4%, raggiungendo quota 4.980.

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