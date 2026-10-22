DBA Group, EnVent alza target price e conferma OUTPERFORM

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update H1 2026 su DBA Group , gruppo ingegneristico italiano specializzato in Mission Critical Infrastructure (MCI). EnVent alza il target price a €6,50 per azione (da €6,00), che implica un potenziale upside del 50% rispetto al prezzo di chiusura del 21 ottobre, e conferma il rating OUTPERFORM.



Nel primo semestre 2026, DBA ha riportato un valore della produzione di €68,1m, +19,4% su H1 2025. EBITDA a €6,1m, +3,1%, con un margine dell’8,9%. Utile netto di €2,1m, stabile. La PFN al 30 giugno 2026 si attesta a €4,2m di debito, da €3,8m a fine 2025. Al 30 giugno 2026 il backlog è oltre €150m, di cui circa la metà programmati per il 2026, per il quale il management ha confermato la guidance: ricavi €134-138m, EBITDA €14,5-15m; PFN di €2-3m.



Il nuovo piano strategico al 2030 si propone di costruire una piattaforma integrata per l'intero ciclo di vita delle infrastrutture, di dimensioni significativamente maggiori. DBA intende consolidare il proprio posizionamento sul mercato domestico, sviluppando al contempo la Spagna come secondo mercato di riferimento, e accedere a segmenti quali water & environment, reti di distribuzione energetica ed ingegneria aeroportuale. Il piano ha come target al 2030: ricavi €220-230m, tra crescita organica e M&A selettivo, ed EBITDA €27-28m, mantenendo una leva finanziaria contenuta, con un rapporto PFN/EBITDA inferiore a 1,5x. La dividend policy prevede un payout fino al 35%.



Secondo EnVent, i segnali operativi del primo semestre indicano una buona visibilità sulla crescita, progetti a maggior valore aggiunto e disciplina finanziaria. Il piano al 2030 appare coerente con le dimensioni e le prospettive attuali del Gruppo e si fonda su trend quali data center, modernizzazione delle reti, decarbonizzazione e infrastrutture digitali, in linea con le priorità di investimento europee che beneficiano di un solido sostegno finanziario.

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