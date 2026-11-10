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Webuild sale al 42,19% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato

Finanza
Webuild sale al 42,19% di Trevi dopo nuovi acquisti sul mercato
(Teleborsa) - Webuild, colosso italiano dell'ingegneria e delle infrastrutture, ha acquistato 1.500.000 azioni di Trevi nella giornata di ieri, 9 novembre, nel contesto dell'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria lanciata sulla società di fondazioni quotata su Euronext Milan.

Le operazioni di acquisto sono state effettuate a un prezzo unitario per azione non superiore a 5,165 euro, ovvero il corrispettivo offerto per ciascuna azione nel contesto dell'OPA.

A seguito degli acquisti, Webuild verrà a possedere complessivamente 27.665.680 azioni ordinarie Trevi, pari a circa il 42,19% del capitale sociale e dei diritti di voto.
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