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Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 10/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 10 novembre

Andamento piatto per il cambio Euro / CHF, che propone sul finale un moderato +0,2%.

Lo scenario di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 0,9238. Supporto a 0,9159. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 0,9317.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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