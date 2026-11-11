Asta BOT 12 mesi, collocati 8 miliardi con rendimento in aumento al 3,207%

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) ha collocato 8,5 miliardi di euro di BOT 12 mesi (scadenza 12-11-2027) nell'asta di collocamento di titoli di Stato svolta nella giornata del 11 novembre 2026.



In particolare, la domanda ha superato i 12,4 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,46. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 3,207%, ovvero 3 punti base superiore a quello dell'asta analoga precedente, che risale al 9 ottobre 2026.



Il regolamento del BOT annuale con scadenza novembre 2027 è fissato per venerdì 13 novembre 2026.

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