BCE, Makhlouf: segnali "contrastanti" da inflazione giustificano l'attesa di ulteriori dati

(Teleborsa) - "Nonostante le aspettative di ulteriori aumenti dei prezzi nel breve termine, a ottobre ho sostenuto il mantenimento dei tassi di interesse invariati. Due fattori suggeriscono prudenza. La stretta monetaria di 50 punti base - mezzo punto percentuale - attuata da giugno continua a produrre i suoi effetti sull'economia. Inoltre, le condizioni di finanziamento si sono inasprite in modo indipendente, a causa dell'aumento dei rendimenti dei titoli di Stato a lungo termine. Entrambi i fattori dovrebbero frenare la domanda". Lo ha detto Gabriel Makhlouf, governatore della banca centrale irlandese e quindi membro del Consiglio direttivo della BCE, in un intervento a Dublino.



"Tuttavia, permangono rischi al rialzo per l'inflazione - ha aggiunto - Questi segnali contrastanti giustificano l'attesa di ulteriori dati e delle proiezioni di dicembre per valutare l'evoluzione di questi fattori".



Makhlouf ha osservato che, finora, "le pressioni sui prezzi sembrano in gran parte confinate al settore energetico - l'inflazione core nell'area euro a ottobre si è attestata al 2,5% - la crescita salariale è contenuta e le aspettative di inflazione rimangono ancorate". "Tuttavia, gli effetti indiretti impiegano tempo a manifestarsi lungo le catene di approvvigionamento, motivo per cui si prevede ancora un aumento dell'inflazione all'inizio del 2027", ha aggiunto.

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