Germania, inflazione di settembre conferma accelerazione allo 0,6% su mese e al 3,3% annuo

A spingere è ancora il caro - energia

(Teleborsa) - Confermata in aumento l'inflazione in Germania a settembre 2026. Lo segnalano i dati pubblicati dall'Ufficio statistico federale Destatis, in linea con i dati di fine mese, che indicavano un incremento del 3,3% su base annua, rispetto al +2,9% rilevato nel mese precedente.



Su base mensile si registra un +0,6%, pari a quanto indicato dalla stima preliminare, contro il +0,2% di agosto.



Quanto all'inflazione armonizzata, ha registrato anch'essa un aumento dello 0,6% su mese e del 3,3% su anno, entrambi in linea con la prima lettura.



"Il tasso di inflazione ha superato la soglia del 3% a settembre, raggiungendo così un nuovo massimo storico quest'anno. Si tratta anche del livello più alto registrato da dicembre 2023", afferma Ruth Brand, presidente di Destatis. "Ancora una volta, l'andamento dei prezzi dell'energia è stato responsabile dell'aumento del tasso di inflazione. L'aumento dei prezzi è stato particolarmente evidente nel prezzo dei prodotti petroliferi alle stazioni di servizio e nel prezzo del gasolio da riscaldamento".



(Foto: Increa - stock.adobe.com (ex Fotolia.it))

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