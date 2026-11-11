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Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,64%

L'Ibex 35 avvia la seduta a 20.064,5 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,64%
Allunga timidamente il passo l'indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,64%, dopo aver aperto a 20.064,5 punti.
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