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Borsa: Senza forza Madrid, in progresso dello 0,64%
L'Ibex 35 avvia la seduta a 20.064,5 punti
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11 novembre 2026 - 09.18
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Allunga timidamente il passo l'indice azionario della Borsa di Madrid, in rialzo dello 0,64%, dopo aver aperto a 20.064,5 punti.
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