Caleffi, nei nove mesi il fatturato si contrae del 12%

Per il 2026 atteso riavvicinamento ai livelli di ricavo registrati nel 2024

(Teleborsa) - Al 30 settembre 2026 il fatturato consolidato di Caleffi si attesta a 36,9 milioni di euro, rispetto a 41,9 milioni di euro nello stesso periodo del 2025, con una diminuzione dell’11,8%.



La flessione dei ricavi interessa entrambe le società del Gruppo, con una contrazione più marcata per Mirabello Carrara, per la quale il protrarsi dei conflitti in Medio Oriente contribuisce a rendere particolarmente complesso l’esercizio. Per la controllata sono programmate operazioni promozionali nel quarto trimestre, il cui contributo è incluso nelle previsioni di chiusura dell’anno.



Per la Capogruppo, pur in presenza di una riduzione del fatturato, la diversa composizione delle vendite per canale consente di mantenere una redditività in linea con lo scorso esercizio. Rimane prioritario l’impegno del management sulla controllata Mirabello Carrara, con

particolare attenzione ai costi di struttura e all’attuazione del percorso virtuoso finalizzato ad adeguare l’organizzazione ai volumi di attività e a migliorare l’equilibrio economico.



Evoluzione prevedibile della gestione



Sulla base dell’andamento delle vendite e del portafoglio ordini disponibile, il Gruppo prevede per l’esercizio 2026 una diminuzione del fatturato consolidato compresa indicativamente tra il 5% e l’8% rispetto al 2025, corrispondente a ricavi nell’intervallo di circa 56–58 milioni di euro, con un riavvicinamento ai livelli di ricavo registrati nel 2024.





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