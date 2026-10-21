Caleffi e Alviero Martini rinnovano fino al 2030 l'accordo di licenza per Alviero Martini 1A Classe

(Teleborsa) - Caleffi – società specializzata in articoli Home Fashion – annuncia il rinnovo dell’accordo di licenza in esclusiva per Italia e San Marino con Alviero Martini, marchio italiano di riferimento nel settore della moda e degli accessori.



Il rinnovo, valido per il triennio 2028–2030, conferma una partnership di successo avviata nel 2021 e consolidata negli anni attraverso lo sviluppo di collezioni per la casa dal forte contenuto creativo e contemporaneo.



L’accordo, spiega una nota, consentirà a Caleffi di continuare a sviluppare, produrre e distribuire le collezioni a marchio Alviero Martini 1A Classe, comprendenti proposte dedicate al letto, bagno e living. Le collezioni continueranno ad essere proposte attraverso una rete selezionata di department store, negozi specializzati e punti vendita Alviero Martini 1A Classe.



"Il rinnovo dell'accordo con Alviero Martini 1A Classe conferma la solidità del rapporto e la capacità di Caleffi di sviluppare progetti di lungo periodo con marchi di riferimento del panorama italiano", dichiara Raffaello Favagrossa, Amministratore Delegato di Caleffi. "La prosecuzione della partnership fino al 2030 rappresenta un'importante conferma della nostra strategia di valorizzazione del portafoglio licenze, attraverso lo sviluppo di collezioni distintive, competenze di prodotto e una distribuzione qualificata".



Il rinnovo si inserisce nel percorso di sviluppo del Gruppo, che mette a disposizione dei marchi partner le proprie competenze nel settore tessile per la casa, dalla progettazione delle collezioni alla loro commercializzazione. Un modello che consente di tradurre l'identità dei

brand in proposte Home Textile coerenti con il loro posizionamento.



"Siamo lieti di aver rinnovato la collaborazione con Caleffi, un partner d’eccellenza con cui condividiamo l’attenzione alla qualità, alla ricerca estetica e alla valorizzazione dell’identità di marca. Siamo convinti che questa rinnovata sinergia rappresenti un’importante opportunità per consolidare la presenza di Alviero Martini 1A Classe Home Collection sul mercato italiano, rafforzandone il posizionamento sia nel canale wholesale sia nel retail. Grazie all’esperienza e alla competenza di Caleffi nel mondo dell’home living, puntiamo a sviluppare ulteriormente il potenziale della Collezione, portando l’inconfondibile stile di Alviero Martini 1A Classe in un

numero sempre maggiore di case", dichiara Irene Ferrario, Direttore Marketing di Alviero Martini.

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