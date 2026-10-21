AT&T, risultati sopra il consensus ma deludono i numeri sui nuovi abbonati

Scivolone del titolo nel pre-market USA

(Teleborsa) - AT&T crolla di oltre il 5% nel pre-market di Wall Street in scia a numero di nuovi abbonati inferiore alla attese che fa passare in secondo piano i conti superiori alle previsioni.



La società ha infatti registrato 379.000 nuovi abbonati netti mensili nel periodo, mancando l'obiettivo di 387.410 abbonati stimato dagli analisti.



Nel terzo trimestre il fatturato è aumentato del 5,3% annuo a 32,3 miliardi di dollari, a fronte di un consensus di 31,7 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione rettificato è stato di 65 centesimi rispetto a una previsione di 60 centesimi.



AT&T ha registrato per il secondo trimestre consecutivo un aumento di oltre un milione di clienti sia per i servizi internet che per quelli wireless, il miglior risultato degli ultimi quattro anni. Quasi il 43% delle famiglie che acquistano un servizio internet domestico sceglie anche l'offerta mobile di AT&T, ha dichiarato l'azienda.



Le aspettative

L'azienda ha rivisto al rialzo la previsione sull'utile per azione per l'intero anno, portandola a circa 2,40 dollari, ma ridotto la stima a lungo termine per gli investimenti di capitale.



Le parole del presidente e CEO

"Stiamo consolidando preziose relazioni con i clienti, poiché sempre più famiglie e aziende scelgono AT&T per tutte le loro esigenze di connettività avanzata, sia per Internet che per la telefonia mobile", ha dichiarato John Stankey, presidente e CEO di AT&T. "La nostra infrastruttura ci pone in una posizione ideale per l'era dell'intelligenza artificiale, con una leadership nel settore della fibra ottica, la migliore tecnologia disponibile. Stiamo costruendo la rete più robusta del Paese, supportata dalla migliore garanzia d'America , per offrire una connettività più veloce, affidabile e accessibile."

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