gAIn360, Taje Mohabir nuovo CEO della controllata canadese

(Teleborsa) - gAIn360 , società specializzata in soluzioni AI driven per il wealth management quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, ha reso noto che gAIn360 Inc., società canadese controllata al 100 % da gAIn360, ha nominato Taje Mohabir CEO & Chief Commercial Officer che subentra nell’incarico ad Edoardo Narduzzi.



Con oltre 25 anni di esperienza nella tecnologia e nelle operations dei servizi finanziari, Taje Mohabir ha costruito la carriera nella trasformazione del wealth e asset management, coniugando sviluppo commerciale, innovazione ed efficienza operativa. In CGI ha guidato la strategia di sviluppo di mercato della suite Wealth360 e dei Business Process Services, supportando i clienti nella modernizzazione delle operations, nella riduzione dei costi e nella crescita. In precedenza, ha ricoperto il ruolo di Senior Vice President Operations presso una società globale di asset management.



Costituita il 18 maggio 2026, gAIn360 Inc. si inserisce nella traiettoria di sviluppo strategico industriale di gAIn360 sul mercato di Canada e US.



(Foto: © rawpixel)

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