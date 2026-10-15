UE rinvia vertice con gli Stati del Golfo previsto a Riad il 24 ottobre

(Teleborsa) - Il secondo vertice tra l'Unione europea e il Consiglio di cooperazione del Golfo, inizialmente previsto per il 24 ottobre 2026 a Riad, in Arabia Saudita, è stato rinviato. Una nuova data sarà annunciata a tempo debito, si legge in una nota del Consiglio europeo, che però non ha specificato il motivo del rinvio.



Lo scorso fine settimana 13 persone sono state uccise e centinaia ferite nei raid all'aeroporto internazionale di Riad, un attacco rivendicato dagli Houthi yemeniti, alleati dell'Iran. L'aeroporto rimane chiuso dopo gli attacchi.



Il partenariato tra l'UE e il Consiglio di cooperazione del Golfo riveste "una grande importanza strategica per entrambe le regioni" e l'UE "resta impegnata ad approfondire tale partenariato e a mantenere lo slancio creatosi dopo il primo vertice dell'ottobre 2024", si legge nella nota.

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