Milano 20-ott
49.071 0,00%
Nasdaq 20-ott
29.490 -0,13%
Dow Jones 20-ott
52.496 +1,02%
Londra 20-ott
10.733 0,00%
Francoforte 20-ott
25.304 0,00%

Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in settembre

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Prezzi produzione Regno Unito (MoM) in settembre
Regno Unito, Prezzi produzione in settembre su base mensile (MoM) +0,8%, in aumento rispetto al precedente +0,7% (la previsione era +0,7%).

(Foto: © Chris Dorney / 123RF)
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