Milano 19-ott
49.086 0,00%
Nasdaq 19-ott
29.529 +1,17%
Dow Jones 19-ott
51.966 -0,07%
Londra 19-ott
10.765 0,00%
Francoforte 19-ott
25.320 0,00%

Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto

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Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto
Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto pari a +4,7%, in calo rispetto al precedente +4,9% (la previsione era +4,9%).

(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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