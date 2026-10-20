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Regno Unito, Tasso disoccupazione in agosto
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20 ottobre 2026 - 08.10
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Tasso disoccupazione in agosto pari a +4,7%
, in calo rispetto al precedente +4,9% (la previsione era +4,9%).
(Foto: © Eros Erika / 123RF)
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