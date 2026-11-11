Fed, Goldman Sachs aggiunge un terzo rialzo dei tassi a marzo dopo l'inflazione di ottobre

(Teleborsa) - Goldman Sachs alza ancora le stime sui tassi americani. Dopo il dato sull'inflazione di ottobre, superiore alle attese, la banca d'affari prevede ora un terzo rialzo da 25 punti base da parte della Federal Reserve a marzo 2027, che si aggiunge a quello già atteso per dicembre. Il costo del denaro salirebbe così a un picco del 4,25-4,5%.



La banca d'affari sottolinea che l'inflazione core di ottobre è salita dello 0,3% su base mensile, segnando il terzo mese consecutivo di dati peggiori del previsto. Le sorprese al rialzo hanno riguardato diverse categorie di prezzi, segno che non si tratta solo del trasferimento diretto dei rincari del petrolio. Per il PCE core, l'indicatore preferito dalla Fed, Goldman stima un aumento dello 0,35% a ottobre.



Prima della pubblicazione del dato, il governatore della Fed Christopher Waller aveva detto che, con un'inflazione core intorno allo 0,3% o superiore, a dicembre andrebbe valutato un rialzo di 50 punti base, perché un aumento di soli 25 rischierebbe di compromettere la credibilità della banca centrale. Goldman continua tuttavia a prevedere una mossa da 25 punti base nella riunione del 9 dicembre, ritenendo che la maggior parte dei membri votanti esiterebbe davanti a un intervento più deciso.



Il terzo rialzo potrebbe arrivare già a gennaio, ma per la banca marzo resta lo scenario più probabile. Goldman si aspetta dati più morbidi per novembre e dicembre, seguiti da un'inflazione più alta a gennaio per gli aumenti di prezzo tipici di inizio anno, in un contesto di pressioni sui costi ancora elevate. Secondo la nota, già nel dot plot di dicembre la maggioranza dei membri del FOMC potrebbe indicare un terzo rialzo: basterebbe che due partecipanti alzassero le proprie previsioni.



Resta invariata la stima sul livello finale dei tassi, al 3,25-3,5%, ma i tagli partirebbero un trimestre più tardi: a dicembre 2027 invece che a settembre, seguiti da ulteriori riduzioni a marzo, giugno e settembre 2028. Goldman assegna a questo scenario di base una probabilità del 50%. Al 35% stima uno scenario con quattro rialzi e un tasso finale più alto, mentre attribuisce il restante 15% all'ipotesi di una recessione.

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