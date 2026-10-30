Germania, inflazione rallenta più delle attese a ottobre

Prezzi consumo -0,2% su mese e +2,8% annuo

(Teleborsa) - Risulta inferiore alle attese l'inflazione tedesca a ottobre 2026. Secondo la stima preliminare pubblicata da Destatis, i prezzi al consumo sono scesi dello 0,2% su mese, rispetto al +0,1% del consensus, dopo il +0,6% del mese precedente.



Su base annuale, la variazione dei prezzi è indicata al +2,8%, dopo il +3,3% del mese precedente, e sotto il +3% stimato dal consensus.



L'inflazione armonizzata ha registrato su mese una variazione pari a -0,1%, rispetto al +0,6% precedente e al +0,1% atteso. Su anno si registra un incremento del 2,8%, dopo il +3,3% del mese precedente e sotto al +3,1% del consensus.



Destasis ha inoltre segnalato che il tasso di inflazione al netto di alimentari ed energia (inflazione di base), dovrebbe attestarsi al 2,1% a ottobre. I prezzi dell'energia dovrebbero aumentare del 12,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. L'incremento dei prezzi dell'energia ha visto un leggero rallentamento questo mese (settembre 2026: +14,9% rispetto a settembre 2025).

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