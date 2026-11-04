Avio, Goldman Sachs scende sotto il 5% in strumenti finanziari. Quota complessiva al 5,31%

(Teleborsa) - Goldman Sachs ha ridotto sotto la soglia del 5% la propria posizione in strumenti finanziari su Avio , la società aerospaziale quotata a Piazza Affari, al termine di una serie di variazioni ravvicinate. È quanto emerge da tre comunicazioni inviate alla Consob il 30 ottobre, il 2 novembre e il 3 novembre 2026, relative a variazioni avvenute rispettivamente il 26, il 27 e il 28 ottobre.



Il 26 ottobre la quota detenuta tramite strumenti finanziari è scesa al 5,02% dal 5,13% della precedente notifica, mentre la componente in azioni è salita allo 0,28% dallo 0,15%, per una posizione complessiva del 5,30%. Il giorno successivo la quota in strumenti finanziari è risalita al 5,14%, con le azioni allo 0,18% e una posizione complessiva del 5,32%. Il 28 ottobre, infine, la componente in strumenti finanziari è scesa al 4,66%, mentre quella in azioni è salita allo 0,65%. La posizione complessiva del gruppo statunitense si attesta così al 5,31%, sostanzialmente stabile. Secondo i moduli, le variazioni sono legate all'acquisto o cessione di strumenti finanziari e, nelle prime due notifiche, anche a un cambiamento nella natura della partecipazione.



Al 28 ottobre la componente in strumenti finanziari è costituita per il 4,47% da diritti di richiamo su azioni concesse in prestito, senza scadenza definita, e per lo 0,19% da swap con regolamento in contanti e scadenze comprese tra il 5 novembre 2026 e il 16 ottobre 2036. La partecipazione fa capo principalmente a Goldman Sachs International, con una quota complessiva del 5,24%.

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