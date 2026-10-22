Gismondi 1754, vendite terzo trimestre in calo del 34% a causa del canale Wholesale USA

(Teleborsa) - Gismondi 1754 , società genovese quotata su Euronext Growth Milan che produce gioielli di altissima gamma, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con vendite totali pari a 1.359.702 euro, in calo del 34% rispetto al terzo trimestre 2025. I fatturati sono stati influenzati dalla crescita del canale Wholesale Europa (+45%), dalla performance del canale Production (+102%) e del punto vendita di Sankt Moritz (+88%), mentre registrano una flessione le vendite del Wholesale USA (-99%), delle Special Sales (-28%) e del Franchising Praga (-21%).



Il calo del terzo trimestre è imputabile prevalentemente al canale Wholesale USA, che sconta un confronto con un terzo trimestre 2025 eccezionalmente elevato e una diversa concentrazione temporale degli ordini e delle consegne distribuite nei primi sei mesi dell'anno



Le vendite dei primi 9 mesi del 2026 si attestano a 7.678.829 euro, in incremento del 5%. L'incremento è stato trainato dalle ottime performance delle Special Sales (+26,5%) e soprattutto dal forte rafforzamento del canale Wholesale altro che ha registrato una crescita >100% e dal Wholesale USA (+31,8%).



"In un mercato globale del lusso oggi più cauto e complesso per via delle tensioni internazionali, dell’impatto dell’inflazione, e dall'incertezza legata alle politiche doganali e tariffarie su mercati chiave come gli Stati Uniti il calo del terzo trimestre rappresenta un passaggio temporaneo legato a fattori esterni - ha commentato l'AD Massimo Gismondi - Guardando all'insieme dell'anno, la crescita del +5% nei nove mesi dimostra che il nostro percorso di sviluppo prosegue con determinazione".

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