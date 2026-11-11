Hera, conti in solida crescita nei nove mesi e investimenti in accelerazione

(Teleborsa) - Hera ha chiuso i primi nove mesi del 2026 si chiudono con i principali indicatori economico-finanziari in crescita, in linea con i primi due trimestri. Numeri che mostrano una crescita particolarmente significativa in un confronto omogeneo con il 2025.



I risultati



La multiutility bolognese ha registrato ricavi per 10.262,1 milioni di euro, in aumento rispetto ai 9.365,6 milioni del medesimo periodo dell'anno precedente. In un raffronto omogeneo, i ricavi adjusted si attestano a 10.250,9 milioni, in crescita del 11,4% rispetto ai 9.205,4 milioni adjusted al 30 settembre 2025, principalmente per l’aumento dei prezzi medi delle commodity energetiche, soprattutto nell'ultimo trimestre, e per la maggiore attività di intermediazione di gas. In crescita anche i ricavi nei servizi a rete e nella filiera ambiente, sostenuti in particolare dalle attività di trattamento, recupero, bonifica e dalle M&A precedentemente citate.



Il margine operativo lordo adjusted si attesta a 1.036,7 milioni in crescita dello 6,9% rispetto ai 970,1 milioni dello stesso periodo di riferimento con il contributo positivo di tutte le filiere. Il margine operativo netto adjusted si attesta a 524,0 milioni, in crescita del 13,1%. L’ulteriore miglioramento rispetto al MOL è dovuto a una diminuzione degli accantonamenti che compensa i maggiori ammortamenti legati alla crescita infrastrutturale. L’utile netto adjusted di pertinenza degli Azionisti si attesta a 296,7 milioni con una crescita del 16,5%, rispetto al risultato adjusted al 30 settembre 2025.



Gli investimenti operativi del Gruppo, al lordo dei contributi in conto capitale, sono saliti a 777,9 milioni, in crescita di oltre 110 milioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (+16,7%), con un incremento significativo soprattutto nelle filiere reti e ambiente.



Al 30 settembre 2026 il ROI si attesta al 9,1% (valore adjusted a 9%) e il ROE al 11,4% (adjusted a 11,2%). L’indebitamento finanziario netto cifra in 4.618,1 milioni, in aumento rispetto ai 3.944,4 milioni al 31 dicembre 2025, con un rapporto debito netto/MOL pari a 2,98x (debito netto/MOL adjusted a 3,0x).



Il commento del Presidente Esecutivo Cristian Fabbri



"I risultati conseguiti al 30 settembre 2026 confermano, nonostante uno scenario economico turbolento ed incerto, l’attualità degli obiettivi di sviluppo e creazione di valore fissati dal nostro Piano industriale. La crescita del 34% degli investimenti complessivi, arrivati a superare i 920 milioni di euro, è coerente con i target di crescita per linee interne e attraverso M&A. Il margine operativo lordo adjusted a 1.037 milioni in aumento del 6,9% e la positività degli indicatori economici, in linea con l’andamento dei primi due trimestri, è sostenuta dalla crescita di tutte le filiere di business che costituiscono il nostro portafoglio bilanciato e resiliente".



Il commento dell'Amministratore Delegato Orazio Iacono



"Nei primi nove mesi del 2026 il Gruppo ha registrato risultati economico-finanziari in ulteriore miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, nonostante la persistente incertezza macroeconomica e il venir meno di alcune componenti straordinarie positive dell’esercizio precedente. La redditività del capitale investito si conferma solida, con un ROI adjusted al 9%. L’utile netto adjusted di pertinenza degli Azionisti ha raggiunto 296,7 milioni di euro, in crescita del 16,5% su base omogenea, evidenziando un’ulteriore accelerazione

rispetto al primo semestre. La solida generazione di cassa ha sostenuto l’equilibrio patrimoniale del Gruppo, mentre gli adeguati livelli di liquidità e flessibilità finanziaria hanno consentito di gestire la volatilità dello scenario energetico, proseguendo senza rallentamenti nell’esecuzione del Piano industriale".

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