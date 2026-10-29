Eurocommercial Properties, l'utile corre a 133,7 milioni di euro nei nove mesi

Annunciata anche l'acquisizione del centro commerciale Les Grands Prés e un accelerated bookbuilding per finanziare parzialmente l'operazione

(Teleborsa) - Eurocommercial Properties ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con vendite al dettaglio aumentate del 4,4% su base omogenea, con una solida crescita nei settori "Regali e Gioielli" (+9,6%), "Libri e Giocattoli" (+8,9%), "Calzature" (+8,0%) e "Servizi" (+7,4%).



L'affluenza è salita del 3,3%, sostenuta dall'apertura di nuovi punti vendita mentre la crescita dei canoni su base omogenea si è attestata al 2,1% (nei dodici mesi chiusi al 30 settembre 2026).



L'EPRA vacancy rate si è mantenuto su livelli contenuti, pari all'1,2%, grazie alla solida domanda da parte dei locatari e a una gestione proattiva degli spazi commerciali.



La riscossione dei canoni è rimasta elevata, attestandosi al 99% nei nove mesi.



L'utile IFRS è aumentato a 133,7 milioni di euro (30 settembre 2025: 74,5 milioni di euro) e il risultato degli investimenti diretti per azione è in rialzo a 1,87 euro (2025: 1,85 euro).



La guidance

La società prevede che il risultato degli investimenti diretti per il 2026 si attesterà nella parte alta della guidance di 2,45 - 2,50 euro per azione, con un'ulteriore crescita prevista nel 2027 grazie al contributo per l'intero anno di Avion Shopping e dei progetti di remerchandising.



La remunerazione degli azionisti

In conformità con la politica dei dividendi della società, è previsto il pagamento di un anticipo di dividendo in contanti di 0,73 euro per azione nel gennaio 2027. La società intende inoltre offrire agli azionisti la possibilità di optare per un dividendo in azioni anziché per quello in contanti.



L'acquisizione di Les Grands Prés



Sempre oggi, Eurocommercial Properties ha annunciato l'acquisizione del centro commerciale Les Grands Prés a Mons, in Belgio, da Union Investment, rafforzando ulteriormente la propria presenza nel Paese. Il corrispettivo, tenendo conto del rimborso del prestito soci, è di 265 milioni di euro.



Eurocommercial lancia contestualmente un accelerated bookbuilding non preclusivo di 5.200.000 nuove azioni a investitori istituzionali internazionali. I proventi dell'Offerta saranno utilizzati per finanziare parzialmente l'acquisizione e i relativi costi di transazione. Al completamento e su base pro forma al 30 settembre 2026, si prevede che l'acquisizione e l'emissione azionaria modificheranno il rapporto LTV netto di Eurocommercial, pari al 41,5%, a circa il 42,1%.

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