In evidenza AIXTRON sul listino di Francoforte

(Teleborsa) - Rialzo per il fornitore di sistemi di deposizione per semiconduttori , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,20%.



La tendenza ad una settimana di AIXTRON è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo della società di apparecchiature per la produzione di semiconduttori ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 33,57 Euro. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 34,07, mentre il primo supporto è stimato a 33,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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