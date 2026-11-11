Snam, Passa: stoccaggi italiani all'89%, Europa al 73%. Domanda gas in crescita per il terzo anno

(Teleborsa) - L'Italia affronta l'inverno con stoccaggi di gas ben più pieni della media europea e una domanda in crescita per il terzo anno consecutivo, trainata dalla powe generation. È il quadro tracciato dal CFO di Snam , Luca Passa, nella conference call con gli analisti sui risultati dei nove mesi.



Il ruolo degli stoccaggi nel coprire i picchi stagionali di domanda e nel fare da partner strategico nei momenti di tensione sui mercati, ha spiegato Passa, è diventato ancora più evidente negli ultimi anni. Ed è particolarmente rilevante nell'attuale contesto geopolitico, segnato dalle tensioni legate all'Iran, dalle difficoltà sulle forniture di GNL e da una campagna di iniezione europea complicata, con livelli di riempimento sotto la media degli ultimi cinque anni.



In Italia, grazie a un approccio proattivo e al coordinamento con le istituzioni e con il regolatore, Snam ha lavorato per creare le condizioni per riempire gli stoccaggi in modo tempestivo ed efficiente prima dell'inverno. L'obiettivo del 90% è stato raggiunto il 20 ottobre, dieci giorni prima della scadenza, e il livello ha toccato il 91% prima dell'avvio della fase di prelievo. Oggi gli stoccaggi italiani sono intorno all'89% della capacità disponibile, mentre la media europea resta più bassa, intorno al 73%.



Gli stoccaggi da soli, ha precisato il CFO, non bastano a garantire la sicurezza delle forniture per tutto l'inverno, ma l'Italia entra nella stagione da una posizione solida. La combinazione di stoccaggi pieni, fonti di approvvigionamento diversificate e infrastrutture flessibili mette il sistema italiano in una buona posizione, anche se resta esposto all'evoluzione del sistema europeo. Un ruolo importante lo gioca il GNL, che vale circa il 32% del gas immesso in rete, con 163 carichi arrivati in Italia nei nove mesi contro i 160 dello scorso anno.



Sul fronte della domanda, nei primi nove mesi i consumi italiani di gas hanno raggiunto 45,4 miliardi di metri cubi, in crescita del 2,4%. "È il terzo anno consecutivo di crescita, con un andamento mensile molto volatile", ha sottolineato Passa. A sostenerla è stata soprattutto la generazione elettrica, cresciuta del 10,6% secondo la presentazione. Le ondate di calore di luglio e agosto, con temperature ben sopra la media stagionale, hanno intensificato l'uso dei condizionatori e fatto salire la domanda elettrica anche la sera, quando la produzione solare è bassa. Con l'idroelettrico sotto la media per la siccità, "la generazione a gas ha contribuito a soddisfare la maggiore domanda elettrica, proseguendo il ruolo di bilanciamento già osservato nel corso dell'anno", ha spiegato Passa. In calo invece i consumi dell'industria (-2,6%) e del settore residenziale e terziario (-2,2%).

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