Titoli tech in rosso a Piazza Affari: pesano i timori sui maxi-investimenti nell’AI

In forte calo STMicroelectronics, Technoprobe e Prysmian

(Teleborsa) - Vendite sui principali titoli tecnologici a Piazza Affari, con STMicroelectronics in calo del 3,6%, Technoprobe del 5,7% e Prysmian del 2,6%. A pesare sul comparto sono i timori degli investitori legati agli ingenti investimenti nell'intelligenza artificiale da parte dei grandi gruppi tecnologici, che potrebbero non garantire rendimenti adeguati rispetto alle risorse impiegate.



Le ripercussioni dagli Stati Uniti sui mercati internazionali

Le preoccupazioni arrivano dagli Stati Uniti, dove i risultati e i piani di spesa delle big tech hanno riacceso i dubbi sulla sostenibilità economica della corsa all'AI. Alphabet , la società madre di Google, ha bruciato a Wall Street circa 500 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. A preoccupare è soprattutto l'impatto della crescente spesa per l'intelligenza artificiale sui flussi di cassa del gruppo, diventati negativi.



Le vendite hanno coinvolto anche Intel , in calo del 23% nelle contrattazioni after-hours, e Amazon , che ha perso il 7%. Le tensioni si sono estese ai produttori di semiconduttori asiatici, alimentando l'incertezza sull'intero settore tecnologico.



Il mercato teme che la corsa alla realizzazione delle infrastrutture necessarie allo sviluppo dell'intelligenza artificiale richieda capitali sempre più elevati, senza garantire ritorni proporzionati agli investimenti. A questo si aggiungono le possibili ripercussioni sui consumatori, con l'aumento dei prezzi di dispositivi come smartphone e PC che potrebbe comprimere la domanda globale.









(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)

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