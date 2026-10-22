Tech sotto pressione in Europa, a Milano male Prysmian, Technoprobe e Stm

(Teleborsa) - Seduta all'insegna delle pesanti vendite sui titoli tech
a Piazza Affari e nel resto dell'Europa. Tra i semiconduttori calano Technoprobe
che lascia sul terreno il 3,7% tra le peggiori del Ftse Mib, Stm
(-3,4%), Asml
(-3%) e Infineon
(-2,8%).
Sul fronte delle infrastrutture elettriche - legate all'AI dagli impegni in data center - male Prysmian
(-4,1%) in coda al principale listino milanese, Legrand
(-3,5%), Schneider Electric
(-3,2%) e Siemens
(-2,6%).
Persistono le incertezze sull'AI
Il sentiment resta appesantito dai dubbi
che gli investimenti in intelligenza artificiale si rifletteranno in ritorni sostenibili
nel medio-lungo termine.
Dubbi ulteriormente rafforzati dopo i segnali contrastanti arrivati dalle big tech americane
. Tra queste, Tesla
ha dichiarato di prevedere per il 2026 una spesa in conto capitale di circa 20 miliardi di dollari
, una cifra inferiore di un quinto rispetto alla stima precedente di oltre 25 miliardi, senza tuttavia specificare su quali voci verranno effettuati i tagli.
Nel terzo trimestre, conclusosi il 30 settembre
, Tesla ha sostenuto spese in conto capitale per 4,7 miliardi di dollari: una cifra doppia rispetto a quella dell'anno precedente, ma inferiore ai 7,5 miliardi attesi in media dagli analisti, secondo i dati LSEG.Meta
ha invece aumentato i piani di spesa
in conto capitale per l'anno e annunciato una nuova classe di azioni
senza diritto di voto che potrebbero essere utilizzate per finanziare acquisizioni e altre spese. "I nostri investimenti stanno dando i loro frutti
, il core business è solido e stiamo assistendo a una crescita generalizzata", ha dichiarato Zuckerberg
.
Il commento degli analisti
"Il messaggio sembra sempre più chiaro: il mercato è ancora disposto a premiare i consistenti investimenti nell'IA, ma sta diventando molto più esigente in termini di rendimenti", ha affermato Santiago Mateo
, responsabile azionario di CaixaBank Asset Management. "Gli investitori vogliono prove che gli investimenti si traducano in una crescita più solida, una migliore monetizzazione e, in definitiva, in utili."