Milano 12:21
48.782 -1,73%
Nasdaq 21-ott
29.823 +1,13%
Dow Jones 21-ott
52.856 +0,69%
Londra 12:21
10.704 -0,45%
Francoforte 12:21
25.390 -0,99%

Tech sotto pressione in Europa, a Milano male Prysmian, Technoprobe e Stm

Le indicazioni contrastanti sugli investimenti arrivate da Tesla e Meta hanno rafforzato i dubbi sugli investimenti in AI

Finanza, Scienza e tecnologia
Tech sotto pressione in Europa, a Milano male Prysmian, Technoprobe e Stm
(Teleborsa) - Seduta all'insegna delle pesanti vendite sui titoli tech a Piazza Affari e nel resto dell'Europa. Tra i semiconduttori calano Technoprobe che lascia sul terreno il 3,7% tra le peggiori del Ftse Mib, Stm (-3,4%), Asml (-3%) e Infineon (-2,8%).

Sul fronte delle infrastrutture elettriche - legate all'AI dagli impegni in data center - male Prysmian (-4,1%) in coda al principale listino milanese, Legrand (-3,5%), Schneider Electric (-3,2%) e Siemens (-2,6%).

Persistono le incertezze sull'AI


Il sentiment resta appesantito dai dubbi che gli investimenti in intelligenza artificiale si rifletteranno in ritorni sostenibili nel medio-lungo termine.

Dubbi ulteriormente rafforzati dopo i segnali contrastanti arrivati dalle big tech americane. Tra queste, Tesla ha dichiarato di prevedere per il 2026 una spesa in conto capitale di circa 20 miliardi di dollari, una cifra inferiore di un quinto rispetto alla stima precedente di oltre 25 miliardi, senza tuttavia specificare su quali voci verranno effettuati i tagli.

Nel terzo trimestre, conclusosi il 30 settembre, Tesla ha sostenuto spese in conto capitale per 4,7 miliardi di dollari: una cifra doppia rispetto a quella dell'anno precedente, ma inferiore ai 7,5 miliardi attesi in media dagli analisti, secondo i dati LSEG.

Meta ha invece aumentato i piani di spesa in conto capitale per l'anno e annunciato una nuova classe di azioni senza diritto di voto che potrebbero essere utilizzate per finanziare acquisizioni e altre spese. "I nostri investimenti stanno dando i loro frutti, il core business è solido e stiamo assistendo a una crescita generalizzata", ha dichiarato Zuckerberg.

Il commento degli analisti


"Il messaggio sembra sempre più chiaro: il mercato è ancora disposto a premiare i consistenti investimenti nell'IA, ma sta diventando molto più esigente in termini di rendimenti", ha affermato Santiago Mateo, responsabile azionario di CaixaBank Asset Management. "Gli investitori vogliono prove che gli investimenti si traducano in una crescita più solida, una migliore monetizzazione e, in definitiva, in utili."

Condividi
```