Allarmi bomba nelle scuole, Meloni: "Non è stato trovato nulla. Messaggi per spaventare"

(Teleborsa) -

Migliaia di scuole italiane hanno ricevuto ieri mattina un messaggio che annunciava una bomba. In molti istituti gli studenti sono usciti e le forze dell'ordine hanno controllato aula per aula. "Vi dico subito la cosa più importante: non è stato trovato nulla in nessuna scuola", ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio. "So che per molte famiglie è stata una giornata di paura o di disagio: lo capisco, non lo sottovaluto". Ha ringraziato dirigenti, insegnanti e personale per aver gestito tutto "con ordine" e le forze dell'ordine che "in poche ore hanno verificato migliaia di edifici".



"Non riguarda solo l'Italia"



Per Meloni "non è la prima volta che accade e non riguarda solamente la nostra nazione": sono stati coinvolti in modo analogo anche Regno Unito e Irlanda. La settimana scorsa false segnalazioni di ordigni a bordo di aerei hanno costretto a dirottare decine di voli in tutta Europa, alcuni da o verso l'Italia, senza che sia stato trovato nulla; messaggi simili hanno raggiunto redazioni giornalistiche in altri Paesi europei, anche ieri.



Dopo una riunione a Palazzo Chigi con i ministri competenti e i vertici di intelligence e cybersicurezza, la premier ne trae "tre cose". "Primo, ad oggi non c'è alcun elemento che indichi un pericolo concreto". "Secondo, questi messaggi non servono a colpire, servono a spaventare. Chi li scrive vuole soprattutto la nostra paura, le giornate perse, il sospetto, il caos". "Terzo, su chi ci sta dietro lavorano gli investigatori e la magistratura insieme ai colleghi europei. Io non farò ipotesi: quando ci saranno certezze le conoscerete".



"È possibile che messaggi come questi arrivino ancora. Non sarà il segno che qualcosa non ha funzionato, sarà la prova che chi li manda non ha altro e ci troverà pronti. Stiamo lavorando per mettere in campo tutti gli strumenti di cui disponiamo per minimizzare l'impatto." Ogni allarme "continuerà a essere verificato uno per uno": "Non permetteremo a una mail anonima di decidere il calendario scolastico dei nostri figli".



Incontro con le opposizioni



Questa mattina Meloni incontra a Palazzo Chigi le opposizioni, per "condividere le informazioni disponibili e fare il punto sul complesso quadro degli allarmi e delle segnalazioni", anche "in relazione alle attività di matrice hacker", secondo fonti di Chigi. Assicurano la presenza Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni, Angelo Bonelli, Riccardo Magi, Matteo Renzi e Carlo Calenda; Roberto Vannacci, a Bruxelles, ha delegato il capogruppo alla Camera Edoardo Ziello.