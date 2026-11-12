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Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Composto rialzo per il cambio Euro / CAD, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,29%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,6306. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,635. Il peggioramento dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,6286.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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