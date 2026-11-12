Milano 9:51
51.955 +0,02%
Nasdaq 11-nov
28.374 +2,28%
Dow Jones 11-nov
52.486 +0,49%
Londra 9:51
10.860 +0,23%
26.937 +1,03%

Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/11/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/USD dell'11/11/2026
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre

Giornata fiacca per il cross Euro / Dollaro USA, che archivia la seduta con un ribasso dello 0,70%.

Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 1,1046, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 1,1177. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 1,1003.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```