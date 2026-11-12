Assegno Unico: in primi nove mesi anno erogati 15 miliardi euro

(Teleborsa) - Nei primi nove mesi dell'anno sono stati erogati alle famiglie assegni per 15 miliardi di euro, che si aggiungono ai 19,8 miliardi del 2025. Lo rende noto l'Inps che oggi ha pubblicato i dati contenuti nell’aggiornamento dell’Osservatorio Statistico sull’Assegno Unico Universale (AUU) con riferimento al periodo gennaio 2025 – settembre 2026.



Sono 6.175.770 i nuclei famigliari che hanno ricevuto l’assegno nel 2026, per un totale di 9.744.851 figli.



Quanto all’importo medio per figlio a settembre 2026, comprensivo delle maggiorazioni applicabili si attesta su 177 euro, e va da circa 58 euro per chi non presenta ISEE o supera la soglia massima (che per il 2026 è pari a 46.582,71 di euro), a 227 euro per la classe di ISEE minima (17.468,51 di euro per il 2026).

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