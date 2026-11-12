Bankitalia, manovra sotto il faro: aggravio su banche e assicurazioni rischio freno investimenti

prudenza e rispetto delle regole Ue apprezzate dai mercati

(Teleborsa) - "Nel suo insieme, stimiamo che la legge di bilancio aumenti il reddito disponibile delle famiglie, ancorché in modo contenuto, e in misura leggermente maggiore per le famiglie con reddito medio-basso. Allo stesso tempo, essa accresce la complessità del regime di tassazione delle persone fisiche: riduce la base imponibile dell'Irpef e aumenta il numero delle aliquote. Introduce inoltre ulteriori regimi differenziati". "Un sistema impositivo meno complesso renderebbe più agevole accrescerne l'efficienza. Per i contribuenti, favorirebbe la pianificazione delle scelte di lavoro, consumo e investimento". Così Andrea Brandolini, Capo del Dipartimento Economia e statistica della Banca d’Italia, in Audizione sulla Manovra sottolineando che "i principali fattori di incertezza sono di origine globale e riflettono l'imprevedibilità dell'evolversi della situazione geopolitica e le vulnerabilità esistenti sui mercati finanziari. I rischi sono orientati prevalentemente al ribasso per la crescita e al rialzo per l'inflazione".



"Nell'ultimo mese, le pressioni al rialzo sulle quotazioni delle materie prime sono ulteriormente aumentate, specie per il gas naturale, riflettendosi in un forte aumento dell'inflazione. L'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) è cresciuto in termini tendenziali a ottobre del 5,6 per cento, sospinto dalle componenti energetica e alimentare. Gli effetti sui prezzi degli altri beni e dei servizi sono finora limitati. Questi andamenti non modificano in misura significativa le prospettive per l'attività economica, ma evidenziano la notevole instabilità del quadro congiunturale".



"L'aumento discrezionale del disavanzo, per quanto transitorio, è costoso, soprattutto per un'economia con un debito elevato e in un contesto di alti tassi d'interesse come l'attuale. In un'ottica di medio-lungo periodo, è vantaggioso concentrare per quanto possibile le risorse su misure che contribuiscano a innalzare il potenziale di crescita dell'economia", ha aggiunto.

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La tassazione sul sistema finanziario



L’aumento dell’imposizione fiscale per le banche e le assicurazioni - prosegue - rappresenta lo strumento discrezionale di

copertura più consistente del disegno di legge: l’insieme delle misure ridurrebbe l’indebitamento netto di 4,4 miliardi nel 2027, 2,5 nel 2028, poco meno di 0,8 nel 2029", prosegue elencando misure che "nel complesso, determinano un aggravio per gli intermediari creditizi e le imprese di assicurazione, dopo gli interventi che li avevano interessati lo scorso anno. Il maggiore prelievo incide su comparti che presentano condizioni reddituali e patrimoniali solide . Ciò - avverte - non riduce tuttavia l’importanza di un quadro normativo stabile e prevedibile: modifiche frequenti o inattese della tassazione accrescono l’incertezza e condizionano le scelte di investimento degli operatori".



La norma della Manovra che rateizza in dieci rateannuali i crediti del superbonus 2023, "contribuisce a contenere la dinamica del debito pubblico nel 2027" e "potrebbe produrre impatti significativi sul conto economico" delle banche nel bilancio 2026. Lo afferma il capo del dipartimento economia e statistica della Banca d'Italia Andrea Brandolini in audizione al Parlamento sulla manovra. Vanno valutati i possibili effetti sui contratti di rivendita posti in essere da alcuni intermediari per smaltire i crediti acquistati in eccedenza alle imposte compensabili" ha rilevato. "Per le imprese non finanziarie, soggette anch'esse alla norma, la rateizzazione potrebbe influenzare la liquidità"



Interventi relativi alla sanità



La manovra incrementa la spesa sanitaria pubblica di 2,8 miliardi in media all’anno; in particolare, il Fondo sanitario nazionale viene aumentato di circa 2,4 miliardi l’anno rispetto alla legislazione vigente, portandolo a 146,3 miliardi nel 2027, 147,1 nel 2028 e 148,2 nel 2029. In Italia - osserva ancora - la spesa sanitaria pubblica è pari al 6,3 per cento del PIL a fronte di un valore intorno al dieci per cento sia per la Francia sia per la Germania; nel nostro paese, il livello non è molto diverso da quello di vent’anni fa, nonostante l’invecchiamento della popolazione. La spesa sanitaria sostenuta direttamente dalle famiglie rappresenta circa l’1,9 per cento del PIL, un valore più alto che in Germania e in Francia (rispettivamente 1,4 e 1,2 per cento).



"Pur essendo legittimi, interventi frequenti e non anticipati sui meccanismi di perequazione riducono la prevedibilita' delle prestazioni pensionistiche e incidono sulla fiducia nel sistema previdenziale. In prospettiva, quest'ultima assume rilievo anche per gli incentivi all'offerta di lavoro", rileva ancora Bankitalia.





Prudenza apprezzata da investitori



Brandolini sottolinea come la prudenza nella gestione dei conti pubblici e la volontà di rispettare il nuovo quadro di regole europeo "sono state apprezzate sia dagli investitori, con una riduzione del differenziale di rendimento tra i titoli di Stato decennali italiani

e quelli tedeschi, sia dalle agenzie di rating, che nel 2025 hanno rivisto al rialzo la valutazione del merito di credito dello Stato italiano".

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