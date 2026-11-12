Milano 17:35
51.809 -0,27%
Nasdaq 20:38
28.264 -0,39%
Dow Jones 20:38
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Londra 17:35
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Francoforte 17:37
26.772 +0,41%

Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)

Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 28.393,33 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 19:30 e scambia a 28.393,33 punti.
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