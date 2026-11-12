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Borsa: Seduta fiacca per il Nasdaq-100 (+0,07% alle 19:30)
Il Nasdaq-100 tratta sulla parità a 28.393,33 punti
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12 novembre 2026 - 19.30
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L'indice dei tecnologici USA passa di mano con un trascurabile +0,07% alle 19:30 e scambia a 28.393,33 punti.
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