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Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -4,18% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 28.172,62 punti
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30 ottobre 2026 - 19.30
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L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -4,18% alle 19:30, scambiando a 28.172,62 punti.
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