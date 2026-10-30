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Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -4,18% alle 19:30

Il Nasdaq-100 tratta a 28.172,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -4,18% alle 19:30
L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -4,18% alle 19:30, scambiando a 28.172,62 punti.
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