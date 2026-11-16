Milano
17:35
51.521
-0,65%
Nasdaq
19:23
27.270
-2,41%
Dow Jones
19:23
51.798
-1,05%
Londra
18:04
10.882
-0,19%
Francoforte
17:37
26.599
-0,57%
Lunedì 16 Novembre 2026, ore 19.39
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -2,53% alle 19:30
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -2,53% alle 19:30
Il Nasdaq-100 tratta a 27.236,5 punti
In breve
,
Finanza
16 novembre 2026 - 19.30
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
L'indice dei tecnologici USA perde terreno e riporta un -2,53% alle 19:30, scambiando a 27.236,5 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -4,18% alle 19:30
Borsa: Male il Nasdaq-100, in discesa -5,7% alle 19:30
Borsa: Profondo rosso per il Nasdaq-100, in discesa del 3,46%
Borsa: Discesa moderata per il Nasdaq-100, in ribasso dello 0,30%
Titoli e Indici
Nasdaq 100
-2,38%
Altre notizie
Borsa: Ribasso per il Nasdaq-100, in discesa del 2,71%
Borsa: Seduta negativa per il Nasdaq-100, in discesa dello 0,92%
Borsa: Male Tokyo, in discesa -2,58% alle 08:20
Borsa: Male Tokyo, in discesa -6,22% alle 07:20
Borsa: Male Tokyo, in discesa -1,57% alle 03:50
Borsa: Male Milano, in discesa -1,67% alle 13:00
Guide
Art Advisor: chi è, cosa fa e a cosa serve
Le opere d'arte rientrano nella categoria degli investimenti alternativi, che comprende attività diverse dai tradizionali strumenti finanziari.
leggi tutto