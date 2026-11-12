Manovra, Giorgetti: riflette scelta priorità, possibili modifiche marginali

IL discorso di Giorgetti in chiusura delle audizioni dinanzi alle commissioni Bilancio riunite di Camera e Senato

(Teleborsa) - Il Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti tiene la barra dritta sui conti pubblici e ribadisce che l'obiettivo di questa Manovra era intervenire sulle priorità individuate dal governo e nello stesso tempo "preservare spazi di intervento" necessari ad affrontare eventuali nuove difficoltà. E ammette: "certamente non abbiamo potuto coprire tutto quello che avremmo voluto fare. Il momento è del tutto particolare e quindi ci siamo sforzati di venire incontro ad alcuni temi che sono stati sollevati".



Il titolare del MEF, parlando dinanzi alle Commissioni BIlancio di camera e Senato, ha esordito ribadendo che si è ravvisata la "necessità di utilizzare gli spazi di flessibilità previsti dal quadro europeo in modo selettivo e responsabile per rispondere alla crisi in atto e sostenere priorità strategiche per il Paese, senza compromettere la sostenibilità delle finanze pubbliche".



"Questa manovra riflette una scelta di priorità: concentrare le risorse disponibili su interventi capaci di offrire risposte concrete a famiglie e imprese, sostenere il potere d'acquisto, il lavoro ed i servizi essenziali, senza trascurare gli investimenti e le condizioni necessarie per rafforzare la prospettive di crescita del Paese o la sicurezza, la decarbonizzazione e il conseguimento di una maggiore autonomia energetica".



Giorgetti ha ricordato che "il primo asse della manovra è il sostengo dei redditi di famiglie e lavoratori", in "continuità" con gli interventi adottati in precedenza dal governo.



Il Ministro ha poi smentito che sia stata penalizzata dal sanità, ribadendo che "non soltanto non sono state ridotte le risorse destinate al servizio sanitario nazionale, ma sono stati previsti ulteriori incrementi al finanziamento" e questo "non è un risultato scontato", mentre in passato "il contenimento della dinamica della spesa sanitaria aveva spesso rappresentato una delle risposte alle esigenze di riequilibrio dei conti pubblici".



Quanto alle critiche sui tagli alla scuola, il titolare del MEF ha fatto cenno al calo demografico, affermando "purtroppo la scuola si taglia da sola il numero degli studenti. E' una situazione drammatica".



Giorgetti ha parlato del contributo richiesto alle banche, spiegando che "le misure non sono volte a indebolirlo ne a comprometterne la capacità di sostenere le famiglie e imprese" e "non si tratta di un prelievo straordinario sugli extraprofitti, ma di modifiche di aliquote e regole di deducibilità definite in anticipo e in larga parte temporanee".



Possibili modifiche alla Manovra? Giorgetti non le esclude, ma avverte "i muri portanti non si possono toccare, i tramezzi sì". Poi, in risposta alle critiche sulle molte misure di carattere temporaneo ha sottolineato "certamente ci sono tante misure una tantum, perù io mi ricordo la prima seduta in cui mi contestavate che c'erano le misure una tantum anche il primo anno poi quelle a forza di diventare una tantum sono diventate strutturali. Mi auguro che avvenga anche in questo caso".





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