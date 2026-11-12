Nvidia, CdA riunito sul futuro di Huang dopo la seconda relazione extraconiugale. Titolo a picco

La presunta spia cinese è tornata a Pechino

(Teleborsa) - Si aggrava la crisi ai vertici di Nvidia . Il consiglio di amministrazione del colosso dei chip per l'intelligenza artificiale si è riunito nella serata di mercoledì per decidere il futuro del fondatore e CEO Jensen Huang. Secondo il Wall Street Journal, che per primo ne ha dato notizia, il board si starebbe preparando a estromettere Huang. Al momento non è stata annunciata alcuna decisione e Nvidia non ha commentato.



A far precipitare la situazione è stata un'esclusiva del New York Times. Secondo il quotidiano, Huang avrebbe avuto una relazione extraconiugale con Kimberly Powell, vicepresidente della divisione sanità di Nvidia e sua diretta riporto. Il Times cita cinque persone che hanno lavorato nell'azienda. Due di loro riferiscono che i due sarebbero stati ripresi in atteggiamenti affettuosi in un hotel di San Jose durante una conferenza Nvidia a marzo; il giornale precisa di non aver visto il video. Il codice di condotta di Nvidia chiede ai dipendenti di evitare situazioni di conflitto, comprese quelle legate a relazioni personali. Raggiunto al telefono dal Times, Huang si è limitato a dire "Non penso che dovrebbe parlare direttamente con me", prima di riattaccare. Powell non ha risposto alle richieste di commento.



Il caso della presunta spia



La seconda rivelazione si aggiunge allo scandalo esploso il mese scorso. Sempre il New York Times aveva rivelato che le agenzie di intelligence statunitensi avevano individuato in Alice Huang, nota anche come Huang Le, una fonte dell'intelligence cinese. La donna, ex giornalista televisiva, ha fondato Megaspeed, società con sede a Singapore diventata uno dei principali clienti di Nvidia nel Sud-Est asiatico. Il Financial Times ha poi riferito che la relazione tra i due era di natura sentimentale. Domenica Huang ha ammesso l'infedeltà in un messaggio ai dipendenti, scusandosi e chiedendo riservatezza per la famiglia: "La mia famiglia non ha alcuna responsabilità per le mie scelte. Io sì". Il board ha quindi avviato un'indagine interna, affidata allo studio legale Wachtell, Lipton, Rosen & Katz. La Cina ha negato le accuse di spionaggio.



Secondo un'esclusiva di Bloomberg, Alice Huang è tornata in Cina e vive attualmente a Pechino, con il consenso delle autorità di sicurezza. Non è chiaro quando né perché si sia trasferita. Bloomberg ricostruisce l'ascesa di Megaspeed. La società è nata nel 2023 da uno spin-off del gruppo cinese di videogiochi 7Road, pochi mesi dopo le restrizioni statunitensi sull'export di chip avanzati verso la Cina. A novembre 2023 è diventata partner cloud ufficiale di Nvidia, con accesso privilegiato ai chip. Da allora ha importato prodotti Nvidia per oltre 4,6 miliardi di dollari e affitta capacità di calcolo, tra gli altri, ad Alibaba. Nel 2025 le autorità di Singapore avevano brevemente trattenuto la fondatrice per accertamenti.



Washington e il mercato



Il caso ha ormai una dimensione politica. Secondo il New York Times, il presidente Donald Trump era stato informato in passato della relazione con la donna ritenuta un'agente cinese, senza intervenire. Nell'ultima settimana ha difeso Huang, definendolo un "uomo d'onore" che non sapeva che la donna fosse un'agente cinese. I leader repubblicani di tre commissioni della Camera hanno chiesto a Huang un'audizione a porte chiuse. Alcuni senatori democratici, riferisce Reuters, hanno chiesto all'amministrazione di conservare tutti i documenti relativi all'export di chip Nvidia verso la Cina. Intanto Elon Musk, che conosce Huang da almeno dieci anni, ha scritto su X che sarebbe un onore assumerlo.



In Borsa il titolo Nvidia è crollato fino a oltre il 9% after hours dopo le notizie della notte, con una raffica di downgrade da parte dei broker che ha pesato anche sui future di Wall Street. Le azioni hanno perso circa un terzo dai massimi di inizio ottobre, oltre 1.500 miliardi di dollari di capitalizzazione bruciati, facendo scivolare Nvidia al secondo posto tra le società più capitalizzate al mondo. Resta incerto anche il futuro degli accordi finanziari che Nvidia ha stretto con molte società del settore.



Chi dopo Huang



Huang, 63 anni, ha fondato Nvidia nel 1993 e ne è il primo azionista individuale con il 3,56%. Nvidia non ha un piano di successione definito e, per il Times, il controllo esercitato da Huang è stato tale che non esiste un erede naturale. Tra i nomi più citati per un incarico ad interim ci sono la direttrice finanziaria Colette Kress, in carica da 13 anni e presente con Huang a ogni presentazione dei conti, e Ian Buck, ingegnere tra gli artefici della piattaforma software CUDA e oggi responsabile dei prodotti AI per gli hyperscaler. Secondo Semafor, alcuni membri del board sarebbero favorevoli a nominare Kress CEO ad interim. Tra i possibili candidati esterni circola il nome di Rene Haas, numero uno di Arm ed ex manager Nvidia.

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