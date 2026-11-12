Orientamento rialzista per Croda International
(Teleborsa) - Chiusura dell'11 novembre
Prepotente rialzo per la società chimica inglese, parte del FTSE 100, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,70% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 37,03 sterline, con stop loss stimato ad un prezzo di 35,21 pounds, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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