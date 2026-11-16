Londra: nuovo spunto rialzista per Croda International

(Teleborsa) - Scambia in profit la società chimica inglese , che lievita dell'1,89%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Croda International più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Croda International mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 38,52 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 37,95. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 39,09.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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