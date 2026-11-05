Orientamento rialzista per Brenntag
(Teleborsa) - Chiusura del 4 novembre
Prepotente rialzo per il distributore tedesco di prodotti chimici, parte del DAX, che archivia la sessione con una salita bruciante dell'1,60% sui valori precedenti.
Operatività odierna:
Operativamente, l'azione si presta ad essere comprata al valore attuale visto a 63,62 Euro, con stop loss stimato ad un prezzo di 62,44 Euro, con eventualità di guadagno in tempi brevi.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```