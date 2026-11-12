Parigi: scambi in positivo per LVMH

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding francese , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.



Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40 . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale del lusso . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 411,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 408,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 405,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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