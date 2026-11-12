Parigi: scambi in positivo per LVMH
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la holding francese, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,82%.
Lo scenario su base settimanale di LVMH rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal CAC40. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista della multinazionale del lusso. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 411,8 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 408,2. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 405,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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