De' Longhi conclude il buyback, ultimi acquisti per 172 mila euro

(Teleborsa) - De' Longhi ha comunicato che il 13 ottobre 2026 si è concluso il programma di riacquisto di azioni proprie, avviato il 13 aprile 2026.



Nell'ultima operazione, effettuata il 13 ottobre, la società ha acquistato 4.246 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 40,5247 euro, per un controvalore complessivo di 172.067,88 euro, tramite l’intermediario Bank of America.



Al termine del programma, De' Longhi detiene complessivamente 3.358.777 azioni proprie, pari al 2,22% del totale delle azioni ordinarie.

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