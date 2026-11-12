Poste, Del Fante: su minoranze di TIM soluzione entro fine del mandato ma non nei prossimi mesi

(Teleborsa) - La questione degli azionisti di minoranza di TIM sarà risolta prima della scadenza dell'attuale mandato, nel 2029, ma non è nell'agenda dei prossimi mesi. Lo ha detto l'AD di Poste Italiane, Matteo Del Fante, rispondendo a una domanda degli analisti durante la conference call sui risultati dei nove mesi.



"Lo abbiamo detto più volte, sia il CFO sia io: non ci sarà alcun impatto delle minoranze sulla nostra integrazione", ha affermato Del Fante. "È chiaro a tutti che il valore dell'integrazione è molto significativo per il futuro della società. Quindi siamo totalmente concentrati sull'integrazione".



"Il consiglio di amministrazione e io abbiamo un mandato che scade a maggio 2029 e risolveremo il problema delle minoranze prima della fine del mandato, ma chiaramente non sarà nella nostra agenda nei prossimi mesi", ha spiegato il CEO.



Del Fante ha poi richiamato la tabella di marcia delle sinergie illustrata nella presentazione, in cui i colori indicano i risparmi di costo e i ricavi aggiuntivi. "Nel 2027 iniziamo a vedere un po' di colore, nel giallo e nel blu, ma dobbiamo rendere quel colore il più scuro possibile, quindi dobbiamo lavorare fino al 2028, e quello sarà il nostro obiettivo". Le sinergie a regime sono confermate in almeno 700 milioni di euro prima delle imposte: almeno 500 milioni di costi a regime nel 2028 e oltre 200 milioni di EBIT da ricavi aggiuntivi dal 2029.

Condividi

```