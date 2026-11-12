Poste-TIM, Del Fante: sinergie già in esecuzione, allo studio l'integrazione tra le attività consumer

(Teleborsa) - L'integrazione tra Poste Italiane e TIM passa dalla fase di pianificazione a quella di esecuzione. Lo ha spiegato l'AD Matteo Del Fante nella conference call con gli analisti, illustrando nel dettaglio il percorso per raggiungere le sinergie e il progetto di combinare le attività telco ed energia di Poste con TIM Consumer.



La combinazione tra i due gruppi, ha detto il CEO, si basa su attività, competenze e relazioni con i clienti molto complementari, e dà vita a una piattaforma per i consumatori senza eguali e a un campione tecnologico nazionale. Sul fronte consumer, la piattaforma unisce canali fisici e digitali, dati dei clienti e intelligenza artificiale. L'AI di Poste impara da oltre 4 miliardi di interazioni con i clienti per proporre il prodotto e il consiglio giusti, sia sui canali digitali sia a supporto dei consulenti negli uffici postali. Il risultato, secondo Del Fante, è un rapporto più profondo con i clienti, più cross-selling e un maggiore valore del cliente nel tempo.



Su imprese e pubblica amministrazione, l'operazione crea un vero campione tecnologico nazionale. TIM porta solide capacità commerciali nel segmento enterprise e un'infrastruttura di connettività e calcolo senza pari: 1,1 milioni di chilometri di fibra in diritti d'uso e 125 MW di capacità nei data center, di gran lunga la più grande del Paese secondo il CEO. Insieme alle competenze tecnologiche di Poste, il nuovo gruppo si trova così in una posizione unica per guidare la trasformazione digitale dell'Italia e l'adozione dell'intelligenza artificiale.



"Cogliere questo potenziale richiede un'esecuzione disciplinata", ha detto Del Fante. Per questo è stato creato un comitato guida composto da amministratori delegati, direttore generale e CFO delle due società, che fissa la direzione. Un ufficio dedicato all'integrazione, guidato da un responsabile a tempo pieno, gestisce il programma. Ci sono nove gruppi di lavoro e 27 sottogruppi, guidati congiuntamente da Poste e TIM, con circa 200 persone coinvolte e in media oltre 30 sessioni di lavoro a settimana. "E stiamo usando l'intelligenza artificiale per supportare l'integrazione stessa", ha spiegato il CEO, con una dashboard che monitora in tempo reale le sinergie rispetto agli obiettivi e un registro che segnala ritardi e interdipendenze tra i gruppi di lavoro.



Dopo il closing, ha ricordato Del Fante, Poste ha potuto lavorare con l'intero set di dati interni di TIM, mentre le stime iniziali, precedenti al lancio dell'offerta, si basavano su informazioni esterne. L'analisi ha confermato sinergie a regime di almeno 700 milioni di euro prima delle imposte, senza impatti legati agli azionisti di minoranza di TIM. Le sinergie di costo, pari ad almeno 500 milioni, andranno a regime nel 2028 e inizieranno a entrare nei conti nel 2027. Dal 2029 si aggiungeranno oltre 200 milioni di EBIT da ricavi aggiuntivi tra consumer, imprese e pubblica amministrazione. "Il punto importante è che stiamo già passando dalla pianificazione all'esecuzione", ha detto il CEO: gli obiettivi sono stati tradotti in iniziative specifiche, con responsabilità chiare, e alcune sono già in fase esecutiva. Del Fante ha precisato che queste sinergie si aggiungono interamente alle iniziative stand-alone annunciate con i risultati del secondo trimestre, a luglio. I costi di integrazione una tantum sono confermati in 700 milioni prima delle imposte e saranno spesati soprattutto tra quest'anno e il prossimo.



Il primo cantiere riguarda la combinazione delle attività telco ed energia di Poste con TIM Consumer, che porterebbe a minori costi infrastrutturali e commerciali: perimetro e struttura dell'operazione sono in corso di definizione. Sul fronte tecnologico, l'obiettivo è un'unica piattaforma IT e operativa, basata sull'intelligenza artificiale e sul cloud ibrido di Poste e TIM, con risparmi concreti già nel 2027. Negli immobili, gli spazi uffici di TIM verranno razionalizzati usando le sedi di Poste: secondo la presentazione, potrebbero essere razionalizzate circa 50 sedi di TIM nel 2027-2028. Sulle sedi di Poste potranno inoltre essere installate torri per la telefonia mobile.



Risparmi significativi arriveranno anche dagli acquisti congiunti e dalla razionalizzazione dei fornitori. Poste ha mappato circa 1 miliardo di contratti e gare di TIM in scadenza entro il 2027 e ha già rinegoziato due importanti contratti IT, con 25 milioni di risparmi di cassa. Saranno ottimizzate anche le spese di marketing e comunicazione, sfruttando la visibilità nazionale di Poste. Nel personale, le funzioni di supporto saranno consolidate e, anche grazie all'intelligenza artificiale, le persone verranno ricollocate su attività a maggior valore aggiunto attraverso percorsi di riqualificazione in entrambe le società. Infine, sfruttando il rating più elevato di Poste e centralizzando la gestione di liquidità e finanziamenti, il gruppo ha individuato almeno 50 milioni di risparmi annui entro il 2030, con ulteriori margini entro il 2035.



L'offerta TIMVision e fibra dedicata a dipendenti, amici e familiari di Poste è disponibile da ottobre, e i prodotti TIMVision arriveranno la prossima settimana sulla super app. Stanno inoltre aprendo i primi spazi TIM negli uffici postali più rappresentativi: secondo la presentazione, il primo ha aperto a Terni il 10 novembre, Milano e Torino seguiranno entro fine anno e Roma entro gennaio.

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