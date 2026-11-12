Rolls-Royce, sempre più fiduciosa di raggiungere utile operativo tra 4,7 e 4,9 miliardi di sterline a fine anno

(Teleborsa) - Nel secondo semestre del 2026 Rolls-Royce ha continuato a registrare solidi progressi a livello operativo, strategico e finanziario. Andamento che, ha dichiarato l'Ad della big britannica Tufan Erginbilgic, "rafforza la nostra fiducia nelle previsioni per l'intero anno, che indicano un utile operativo sottostante compreso tra 4,7 e 4,9 miliardi di sterline e un flusso di cassa disponibile tra 3,8 e 4,0 miliardi di sterline". Alla luce dei significativi progressi compiuti quest'anno, in occasione della presentazione dei risultati annuali a febbraio, ha aggiunto il CEO, Rolls-Royce riesaminerà i propri obiettivi di medio termine.



Nel frattempo l'azienda sta accelerando le tempistiche del programma di buyback, annunciando oggi un’operazione di riacquisto per un valore di 1,5 miliardi di sterline, che sarà completata entro il prossimo febbraio, e si inserisce nel più ampio programma di riacquisto di azioni proprie, per un valore complessivo compreso tra 7 e 9 miliardi di sterline, previsto per il periodo 2026-2028.



Rolls-Royce ha fornito un trading update per settore.



Aviazione civile



Nel settore dell'aviazione civile, la domanda rimane solida sia nel segmento dei velivoli a fusoliera larga (widebody) che in quello dell'aviazione d'affari; il nostro portafoglio ordini per i motori di grandi dimensioni è cresciuto, raggiungendo circa 2.500 unità. Tra gli ordini per motori di grandi dimensioni registrati nel secondo semestre figurano 70 motori Trent 7000 per Avolon e 22 motori Trent 7000 per il gruppo Cathay. Inoltre, Air China e Philippine Airlines hanno scelto, rispettivamente, 15 motori Trent XWB-84 e 18 motori Trent XWB-97. Il nostro portafoglio di trattative commerciali in corso con i clienti rimane estremamente solido.



Nei primi 10 mesi del 2026, le ore di volo dei motori di grandi dimensioni (EFH - Engine Flying Hours) hanno registrato una crescita del 4% su base annua, attestandosi al 114% dei livelli del 2019 (rispetto al 113% del primo semestre 2026). La costante crescita osservata nel secondo semestre conferma la previsione dell'azienda secondo cui, per l'intero anno 2026, le ore di volo si collocheranno verso l'estremità inferiore dell'intervallo compreso tra il 115% e il 120% dei livelli del 2019, in linea con le stime fornite in occasione dei risultati semestrali.



Difesa



Nel settore della difesa Rolls Royce continua a riscontrare una forte domanda sia per i programmi consolidati che per quelli nuovi. Il velivolo per il rifornimento in volo autonomo MQ-25A Stingray, equipaggiato con i motori AE 3007, ha completato con successo il suo secondo volo di prova nel mese di luglio. L'azienda prosegue inoltre l'attuazione della strategia globale nel campo dei sistemi autonomi, sviluppando soluzioni complementari per Stati Uniti, Regno Unito e Germania.

Negli Stati Uniti, ha inaugurato nuove celle di prova, coronando un investimento decennale da 1 miliardo di dollari in Indiana; tale iniziativa si inserisce nel piano di incremento della produzione a supporto dei programmi per la rimotorizzazione del B-52, dell'MQ-25A Stingray e dell'MV-75 Cheyenne. In Australia, ha inaugurato una nuova sede regionale per il settore Difesa a Canberra e ampliato la collaborazione con Marand Precision Engineering per la fornitura di involucri acustici destinati ai motori MT30, nell'ambito del programma "Global Combat Ship".



Power Systems



Nel segmento Power Systems, Rolls Royce continua a registrare una solida crescita degli ordini e dei ricavi, trainata dai settori della generazione di energia e governativo. L'acquisizione di ordini nei primi nove mesi dell'anno è aumentata del 62% su base annua, con un portafoglio ordini che, a fine settembre, ha raggiunto il livello record di 8,6 miliardi di sterline (8,0 miliardi nel 1H26).



Nel settore della generazione di energia, gli ordini di motori a gas sono quasi triplicati rispetto all'anno precedente, spinti dalla domanda di energia primaria da parte dei data center; al contempo, è rimasta sostenuta la crescita degli ordini per motori diesel di riserva (backup). È in fase di perfezionamento un importante contratto pluriennale per la fornitura di motori di riserva a un "hyperscaler", affiancato da un accordo quadro con validità fino al 2031. Nel settore governativo, la forte crescita dei ricavi è stata trainata dall'attività di post-vendita, che presenta margini particolarmente interessanti. Anche gli ordini nel secondo semestre si sono mantenuti su livelli elevati, includendo la scelta di motori "mtu" per due delle nuove piattaforme di difesa terrestre della Polonia.



??Il crescente portafoglio ordini, unito a una maggiore visibilità sulla pipeline dei progetti, costituisce la base per gli obiettivi di crescita annua dei ricavi da apparecchiature originali (OE) fino al 2030: +25% nel settore della generazione di energia e +20% in quello governativo.







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