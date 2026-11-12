Terna, 9 mesi in crescita con investimenti record a 2,35 miliardi. Acconto su dividendo a 11,92 centesimi

Confermata la guidance 2026

(Teleborsa) - Terna , gestore delle reti per la trasmissione dell'energia elettrica quotato su Euronext Milan, ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con tutti i principali indicatori in miglioramento. I ricavi salgono dell'8,1% a 3.114,6 milioni di euro e l'EBITDA del 7,2% a 2.172,0 milioni. L'EBIT cresce del 4,1% a 1.403,4 milioni. Gli investimenti toccano il livello più alto di sempre per il periodo: 2.353,1 milioni, in aumento del 12,7%, di cui 772,1 milioni nel solo terzo trimestre.



L'utile netto di gruppo si ferma invece a 857,2 milioni (+0,5%). Pesano gli oneri finanziari netti, saliti di 17 milioni a 148,7 milioni per un debito medio più elevato e per il rialzo dei tassi. Pesano anche le imposte, cresciute dell'8,7% a 394 milioni, soprattutto per l'aumento di due punti dell'aliquota IRAP previsto dal Decreto Bollette per il 2026 e il 2027. Il tax rate sale così al 31,4% dal 29,8%.



La crescita dei ricavi arriva sia dalle attività regolate (+5%), grazie all'aumento della base di asset regolati, al consolidamento di Rete 2 e ai maggiori incentivi, sia dalle attività non regolate, cresciute del 21,9% grazie a Energy Services, all'acquisizione di STE Energy e al comparto Equipment. Nel terzo trimestre i ricavi salgono dell'1,3% a 1.001 milioni, l'EBITDA del 5,8% a 705 milioni e l'utile netto a 266,1 milioni.



L'indebitamento finanziario netto scende a 12.071 milioni, dai 13.000,2 milioni di fine 2025. Hanno contribuito l'emissione a gennaio del bond ibrido perpetuo European Green Bond da 850 milioni, contabilizzato come equity, e dinamiche temporanee del capitale circolante che si riassorbiranno nei prossimi mesi. A fine settembre si è chiusa inoltre la cessione di Terna Peru al gruppo Engie, per circa 15 milioni di dollari.



Terna conferma la guidance 2026: ricavi per 4,41 miliardi, EBITDA per 2,93 miliardi, utile netto per 1,12 miliardi, già comprensivo dell'aumento dell'IRAP, e investimenti per circa 4,2 miliardi. Il nuovo Piano Industriale pluriennale sarà approvato nel corso del 2027.



Il CdA ha deliberato un acconto sul dividendo 2026 di 11,92 centesimi per azione, in linea con la dividend policy. L'acconto sarà pagato dal 25 novembre, con stacco della cedola il 23 novembre.



"L'andamento positivo dei risultati al 30 settembre conferma ancora una volta la solidità di Terna nel conseguire i propri obiettivi economico-finanziari - ha commentato l'AD Pasqualino Monti. L'AD ha assicurato che Terna continuerà a investire nella rete di trasmissione nazionale, "coerentemente con le valutazioni del Regolatore e il supporto che questo potrà offrire". Il rafforzamento della rete, ha aggiunto, "permetterà l'integrazione di nuove rinnovabili e contribuirà all'aumento della sicurezza e indipendenza energetica".

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