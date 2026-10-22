Somec, GBC incrementa target price con ritorno alla crescita nel medio termine

Somec

(Teleborsa) - GBC ha incrementato il(aper azione dai precedenti 22,70 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nella realizzazione di progetti in ambito navale e civile.Alla luce di un, il broker tedesco ha rivisto leggermente al ribasso le stime di fatturato per l'esercizio in corso, portandole a 375,13 milioni di euro (rispetto ai 379,94 milioni di euro previsti in precedenza). Ciononostante, dato il solido andamento del risultato operativo e della redditività nel primo semestre, ha confermato la precedente stima di EBITDA (36,25 milioni di euro) per l'esercizio in corso. Ha inoltre mantenuto invariate le stime di fatturato ed EBITDA per l'esercizio successivo, il 2027.Considerando il portafoglio ordini record (attualmente superiore a 1,1 miliardi di euro), che offre una maggiore visibilità sui ricavi futuri, e le previsioni del management di Somec circa un ritorno alla crescita del Gruppo nel medio periodo, ha, portandole rispettivamente a 408,54 milioni di euro (precedente a399,73 milioni di euro) e 42,09 milioni di euro (precedente a40,53 milioni di euro)."Nel complesso, il gruppo di ingegneria dovrebbe continuare a beneficiare, in futuro, del dinamismo del settore crocieristico globale, grazie alle sue ampie attività saldamente radicate nell'ambito marittimo - si legge nella ricerca - Il prestigioso contratto record acquisito da Fabbrica dovrebbe inoltre consentire alla divisione statunitense dedicata alle facciate di ritrovare slancio nei prossimi esercizi. Ladi sviluppo e potrebbe imprimere un'accelerazione significativa alla crescita futura".