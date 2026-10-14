Clessidra Capital Partners Green Harvest acquisisce il 70% di Citres

(Teleborsa) - Clessidra Private Equity SGR ha annunciato l'acquisizione, tramite il fondo Clessidra Capital Partners Green Harvest, del 70% di Citres, azienda di Vallese (Verona) attiva nelle conserve vegetali di alta qualità, tra cui verdure sott'olio e agrodolce, creme vegetali e pesto. La famiglia Compri manterrà il 30% e i propri ruoli operativi.



Fondata nel 1958 e con stabilimento a Bovolone (Verona) su 30.000 metri quadrati, Citres ha portato il fatturato da 27 milioni di euro nel 2021 a circa 40 milioni nel 2025, di cui circa il 40% all'estero. È partner delle principali insegne della grande distribuzione e vanta le certificazioni BRC Global Standard, IFS e Bio. È la terza acquisizione di Green Harvest, fondo dedicato alle Pmi italiane dell'agrifood, a poco più di un anno dal lancio.



"Abbiamo scelto di investire in Citres perché rappresenta pienamente le caratteristiche che ricerchiamo: qualità, radicamento nel territorio e capacità di innovare", ha dichiarato Andrea Ottaviano, ceo di Clessidra Private Equity SGR. Il managing director Marco Guglielminetti ha indicato gli obiettivi: "Accelerarne il percorso di sviluppo attraverso l'ampliamento della capacità produttiva, il rafforzamento della presenza sui mercati esteri e un'attenzione costante agli aspetti ESG." Per la famiglia, Lorena Compri ha aggiunto che l'espansione della capacità produttiva "è già in corso".



L'operazione è stata finanziata da Banco Bpm (anche banca agente) e Bnl.

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