Xenia: EnVent conferma Target Price e Rating OUTPERFORM

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l’Equity Research Update H1 2026 su Xenia Hôtellerie Solution , operatore nell’hospitality. EnVent conferma il rating OUTPERFORM e il target price a €5,55 per azione, che implica un potenziale upside di oltre il 140% rispetto al prezzo di chiusura del 14 ottobre.



Nel primo semestre 2026, Xenia ha registrato €43m di ricavi lordi, +30% rispetto al primo semestre 2025: Hotel Management €14m, +53%; Accommodation & Distribution €29m, +22%. I ricavi netti sono €16m, +33%, mentre l’EBITDA ha risentito anche della stagionalità degli hotel Italica, acquisiti nel Q4 2025, i cui ricavi si concentrano prevalentemente nei mesi estivi, a fronte di costi operativi sostenuti lungo l’intero anno.



Con un portafoglio di 19 hotel, vicino all’obiettivo di 25 strutture entro il 2028, il prossimo step per Xenia è il raggiungimento della redditività attesa del network costruito, facendo leva anche sulle sinergie tra le diverse attività del Gruppo, che comprende oltre i due tour operator, le due società acquisite recentemente, attive nei segmenti delle sistemazioni alberghiere in caso di disservizi di viaggio (travel disruption accommodation) e del MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions).



L’ampliamento del perimetro di attività ha pertanto aumentato l’esposizione di Xenia alla stagionalità del turismo leisure, con ricavi maggiormente concentrati nel secondo semestre dell’anno, a fronte di costi operativi sostenuti lungo l’intero esercizio.



Secondo EnVent, Xenia sta proseguendo il proprio percorso di crescita, ampliando l’offerta con attività complementari, mantenendo stabile l’indebitamento finanziario.

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