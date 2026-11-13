Abilmente Torino entra nel vivo del weekend con sperimentazioni, laboratori e tante idee

Fino a domenica 15 novembre al Lingotto Fiere, oltre 150 espositori per un fine settimana all’insegna della manualità creativa

(Teleborsa) - Abilmente, il salone di Italian Exhibition Group (IEG) dedicato alla creatività ed al fai-da-te, in corso al Lingotto Fiere (Torino) fino a domenica 15 novembre, offre a tutta la famiglia l'opportunità di vivere un weekend diverso, all'insegna della sperimentazione e della passione per le creazioni manuali: dalla lavorazione dei filati al ricamo, dalla legatoria ai bijoux. I 150 espositori presenti nello spazio espositivo proporranno tante tecniche diverse per dare sfogo alla fantasia e laboratori per adulti e bambini.



FILATI, RICAMO, LEGATORIA E CUCITO



Nel fine settimana, gli intrecci ispirati alla natura prendono vita con Atelier Galene, che guida i visitatori nella creazione di un bracciale in macramè con pietre dure. Sul fronte del ricamo moderno, Neneedle reinventa l'uso di ago e filo: dal corso base di ricamo, alla lezione sul rammendo visibile per riparare i tessuti attraverso la decorazione. UN anteprima sul Natale sarà proposta da Tintarella di Lana che illustra come realizzare morbide decorazioni natalizie con la tecnica del tricotin. Lara Gioie accompagna i visitatori in un viaggio tra scintillanti accessori fai da te in lurex e perline. L'esplorazione continua con Elena Vyugina e l'affascinante mondo del felting: chi ama lana e seta può plasmare un morbido cappello a cuffia sfruttando il feltro ad acqua, decorare capi d'abbigliamento con il needle felting o dare forma a calde sciarpe in merino. Gli appassionati di agende e taccuini trovano invece il loro paradiso con RenzaCrea, pronta a svelare i segreti della legatoria copta, giapponese e australiana per costruire album e diari. L'incanto della cellulosa prosegue con Quilling Facile: Elena e Ivana Marconato insegnano a comporre eleganti iniziali e suggestivi biglietti augurali. A chiudere il cerchio è la sartoria di PatriceLaurianne, che spazia da un divertente focus sugli scrunchies a un percorso avanzato per confezionare una blusa con maniche a sbuffo, rivolto a chi padroneggia già le basi della macchina da cucire.



MATERIALI, KIT E IDEE DA PORTARE A CASA



Oltre ai laboratori sul posto, Abilmente si conferma una rampa di lancio per portare a casa strumenti e ispirazioni per i propri progetti manuali. Chi ama curare i dettagli dell'home decor troverà molto spunti fra i kit in feltro di Cose di Laura e le raffinate decorazioni in tessuto firmate Il risveglio dell’antico. Spazio alla tradizione con i preziosi accessori per il punto croce di Come una volta e agli schemi per ricamo tracciati da Serenità di campagna, senza dimenticare l'arte pasticciera con l'universo del cake design svelato da Mary Cake.



Abilmente propone anche la Via delle Idee, dove ci si può confrontare direttamente con i creativi e alimentare la propria voglia di sperimentare. Silvia Mandelli di Stampe Clandestine porta la sua passione per la legatoria artigianale e la cartoleria creativa: tra libri cuciti a mano, carte decorate e stampe.







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